Жителей Дашково-Песочни бесплатно обеспечат водой

Подвоз технической воды проведут по улицам: Песоченской, между домами №№ 11 и 14; Шереметьевской, между домами №№ 9 и 7, 6 и 6к1; Васильевский проезд у дома; 4; Новоселов, между домами №№ 53 и 51к2, 50 и 54, 40-а; между домами №№ 60 на улице Новоселов и 33 на улице Зубковой; Зубковой, между домами №№ 28 и 26, 54к2 и 30-в, 26-а. Питьевую воду подвезут по адресам: улица Новоселов, между домами №№ 53 и 51 к 2, 45 корпус 1; улица Зубковой, дом № 26-А; улица Шереметьевская, между домами №№ 53 и 51 корпус 2. Адреса точек подвоза и выдачи бутилированной воды: МБОУ «Школа № 51 «Центр образования» (Зубковой, 22А_; МБОУ «Школа № 71» Рязани (Зубковой, 29); МБОУ «Школа № 75» Рязани (Васильевский пр., 7).