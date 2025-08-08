Землю накрыла затяжная магнитная буря

«Ближайшие 5-7 дней будет периодически трясти на желтом уровне, потом успокаиваться, потом снова трясти. Время от времени будет выходить на красные уровни слабых и средних бурь. Закончится эта карусель, предварительно не раньше среды», — отметили специалисты.