«Зеленый сад» отпраздновал День строителя и поблагодарил сотрудников за работу

Компания «Зеленый сад» отпраздновала День строителя и выразила благодарность своим сотрудникам за их труд, вручив награды и премии. На мероприятии в пятницу, 8 августа, была корреспондент РЗН. Инфо.

Торжественное празднование Дня строителя и чествование лучших сотрудников «Зеленого сада» проходило на площадке в Борках, где строится ЖК «Окская стрелка». Управляющий директор компании Андрей Оришкевич отметил, что в 2025 году «Зеленый сад» отмечает свое 25-летие. По его словам, сейчас организация занимается строительством инновационных зданий, внедряя в каждый проект новые и современные решения, прежде всего, удобные для жителей жилых комплексов. Он поздравил всех присутствующих с наступающим Днем строителя.

«Многие из вас стали мне больше, чем семья. Каждый из нас готов протянуть руку помощи друг другу не только по работе, но и в быту. Есть поговорка — время разбрасывать камни и время собирать камни. У нее есть тонкая связь со строительством и текущей ситуацией в стране. Мы участвуем во многих региональных проектах, помогаем военным, чтобы наша родина могла „бросить камень“ в нашего врага. Хочется, чтобы камень, который мы кладем в основу нашего города, был прочным, монолитным и лежал не только 25 лет, но и 50, и 100 лет», — подчеркнул Оришкевич.

Заместитель исполнительного директора Российского Союза строителей Константин Кижель добавил к поздравлениям теплые слова. Он отметил, что команда «Зеленого сада» очень серьезная и профессиональная.

«Вы многое сделали, многое делаете и вам еще многое предстоит сделать. Компания движется в правильном направлении — вы очень динамичны и активно развиваетесь; у вас сильные специалисты», — сказал Кижель.

На территории площадки организовали выставку строительной техники. Машинист экскаватора-погрузчика Григорий Егоров рассказал, что за последние годы 95% автопарка «Зеленого сада» обновили турецкими моделями. По производительности и мощности техника превосходит как «китайцев», так и «британцев».

"В салоне ощущаешь себя как дома — очень удобное управление, кондиционер. Два года назад автопарк обновили полностью, и за два года эксплуатации не потребовалось ни ремонта, ни замены", — поделился машинист.

Помимо выставки проходил конкурс «Лучший по профессии». В нем соревновались сотрудники автотранспортного предприятия, сантехнического и электромонтажного участков, а также каменщики. Участники состязались в скорости копания котлована по заданным условиям, установке газового котла и сантехнического оборудования. А три бригады каменщиков укладывали стену с цифрами «25» в честь юбилея компании. Заранее были проведены профессиональные соревнования среди высотников. Все победители получили существенную прибавку к зарплате на целый год.

Также отметили студентов, недавно начавших свой профессиональный путь в строительной компании. Одной из них стала сварщица Марджона Бахтиярова. Она прошла курс переподготовки и планирует устроиться на постоянную работу в «Зеленый сад». Она считает, что при наличии интереса к профессии и желания изучать новое, тут справится любой — как юноша, так и девушка.

«Сначала у меня были неровные швы, дырки; когда я впервые держала электрод — даже руки тряслись, но сейчас все получается, это очень интересный и затягивающий труд», — рассказала Марджона.

Переходящую Серебряную каску — главную награду для сотрудников «Зеленого сада» — получил начальник высотно-монтажного участка Борис Лазарев. В его подчинении 84 человека. Он прошел путь от подсобного рабочего до начальника участка внутри компании. Мужчина рассказал журналистам, что планирует дальше развиваться профессионально.

«Сейчас наш главный объект — это ЖК „Еврокласс-4“. Мы делаем фасады, лицо дома, с каждым днем наращиваем темп и объемы», — отметил Лазарев.

Завершился праздник фейерверком в цветах российского триколора.