В Рыбновском районе задержали двух наркоторговцев

В Рыбновском районе двух молодых людей задержали за попытку продать наркотики. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры по области.

В ведомстве утвердили обвинительное заключение по делу о незаконном сбыте синтетических наркотиков.

Сотрудники полиции остановили обвиняемых до того, как они смогли завершить свои планы. В их автомобиле нашли более 782 граммов наркотиков, которые они собирались продать.

После сбора доказательств им предъявили обвинение в незаконном сбыте наркотиков через Интернет. За это преступление по закону им может грозить тюремный срок от 15 до 20 лет, а также запрет на занятия определенной деятельностью.

Обвиняемые находятся под стражей, а дело передано в Рыбновский районный суд для рассмотрения.