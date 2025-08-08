В Рязанскую область придет похолодание

В субботу, 9 августа, в регионе ожидается переменная облачность. Ночью местами пройдет небольшой дождь. Днем ожидается кратковременный дождь, местами гроза. Ветер западный, 5-10 м/с, днем при грозе местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью +9, +14°С, днем +18, +23°С.