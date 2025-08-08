В Рязанской области пропал 64-летний мужчина
В селе Большое Село Пронского района пропал 64-летний Михаил Храмцов. Об этом в соцсетях сообщил ПСО «ЛизаАлерт».
Местонахождение мужчины неизвестно с 7 августа 2025 года.
Приметы: рост — 164 сантиметра, нормального телосложения, волосы — русые, глаза — голубые.
Одежда: белая рубашка в синюю клетку, темно-синие джинсы, черные резиновые шлепанцы.
Любую информацию о пропавшем попросили сообщать по номерам 112;