В Рязани задержали курьера-закладчика наркотиков

В Рязани полиция задержала 20-летнего жителя города Михайлова, который подозревается в распространении наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков узнали, что молодой человек собирался приехать в Рязань, чтобы разложить закладки с синтетическим наркотиком.

Оперативники провели специальную операцию, в которой участвовали также сотрудники Росгвардии и курсанты Рязанского филиала Московского университета МВД. Злоумышленника поймали на окраине города с пакетом, в котором оказалось более 52 граммов наркотиков.

Кроме того, полицейские нашли три закладки, которые он успел сделать ранее. В итоге изъяли около 60 граммов наркотиков. По данным следствия, мужчина искал работу в интернете и согласился стать курьером-закладчиком. Теперь ему грозит до 20 лет лишения свободы, он заключен под стражу.

Фото: Рязанская полиция