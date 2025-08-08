В Рязани пройдет фестиваль имени Эраста Гарина
Театральный фестиваль спектаклей по литературе советского периода пройдет в Рязани с 5 по 11 ноября. Фестиваль проведет Рязанский ТЮЗ. Свои спектакли покажут театры Саратова, Казани, Севастополя, Москвы, Тамбова и Владимира, сообщила худрук ТЮЗа Марина Есенина. Она же пообещала, что скоро на сайте театра появится фестивальная афиша. Возрастное ограничение 18+
