В Рязани благоустроят мемориал погибшим при крушении Ил-76 летчикам

Глава администрации Рязани Виталий Артемов провел рабочую встречу у памятника погибшим летчикам. Отмечается, что в 2025 году на территории проложат дорожки из тротуарной плитки, установят теневые навесы. Кроме того, там появится памятный кованый знак «Самолет». Срок окончания работ — 28 ноября.