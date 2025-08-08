Рязань
В Рязани началась социальная кампания «ПРОДВИЖЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ»
Старт проекту дал круглый стол, который состоялся в Гор...
6 августа 2025 13:17
623
«Зеленый сад» бесплатно проводит реконструкцию домов в Борках
Газ в дом пенсионерки провели два года назад, сегодня в...
1 августа 13:56
1 118
Победители «Подбелки». Кто выигрывал музыкальный фестиваль за последни...
В преддверии ежегодного музыкального фестиваля «Подбелк...
25 июля 11:10
2 964
Участник СВО Сергей Исаев рассказал о работе в «Зеленом саде»
В «Зеленом саде» уже несколько месяцев трудится герой С...
22 июля 15:08
2 541
В МВД предупредили о мошеннической схеме с фальшивыми QR-кодами
По данным агентства, через QR-коды, в том числе размещенные на рекламных щитах, чеках, упаковках товаров и т. д., аферисты начали похищать персональные данные и доступ к аккаунтам. Отмечается, что ссылки ведут на фишинговые сайты. «При сканировании пользователь попадает на сайт, внешне похожий на официальный. Например, банка или сервиса доставки. Там его просят ввести логин, пароль, СМС-код», — говорится в сообщении.

В МВД предупредили о мошеннической схеме с фальшивыми QR-кодами. Об этом 8 августа сообщило ТАСС.

По данным агентства, через QR-коды, в том числе размещенные на рекламных щитах, чеках, упаковках товаров и т. д., аферисты начали похищать персональные данные и доступ к аккаунтам. Отмечается, что ссылки ведут на фишинговые сайты.

«При сканировании пользователь попадает на сайт, внешне похожий на официальный. Например, банка или сервиса доставки. Там его просят ввести логин, пароль, СМС-код», — говорится в сообщении.