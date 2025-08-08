В МВД предупредили о мошеннической схеме с фальшивыми QR-кодами

По данным агентства, через QR-коды, в том числе размещенные на рекламных щитах, чеках, упаковках товаров и т. д., аферисты начали похищать персональные данные и доступ к аккаунтам. Отмечается, что ссылки ведут на фишинговые сайты. «При сканировании пользователь попадает на сайт, внешне похожий на официальный. Например, банка или сервиса доставки. Там его просят ввести логин, пароль, СМС-код», — говорится в сообщении.

