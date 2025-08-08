В МЧС сообщили подробности пожара в Касимовском округе

По данным МЧС, на улице Первомайской в поселке Гусь-Железный горит здание магазина. «Горит чердачное помещение по всей площади», — отметили в МЧС. На месте работает 21 человек, 7 единиц техники. Ранее сообщалось, что горит здание магазина и отделение банка.