В МЧС сообщили подробности пожара в Касимовском округе
По данным МЧС, на улице Первомайской в поселке Гусь-Железный горит здание магазина. «Горит чердачное помещение по всей площади», — отметили в МЧС. На месте работает 21 человек, 7 единиц техники. Ранее сообщалось, что горит здание магазина и отделение банка.
