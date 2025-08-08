В Касимове рыбаки поймали рыбу весом 7 килограмм

На реке Оке в районе Касимова рыбаки поймали большую рыбу весом 7 килограмм. Об этом сообщил телеграм-канал «Рязань № 1». По словам очевидцев, это мог быть судак. Позже они вытащили ещё одну крупную рыбу, вероятно, щуку. Рыбаки поделились своими уловами в соцсетях, и действительно, рыбы оказались впечатляющих размеров.

Фото: Рыбалка в Касимове