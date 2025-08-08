В Госдуме дали оценку инициативе штрафовать хамов в автобусах

Нина Останина заявила, что штрафы за отказ уступить место беременным в транспорте приведут к негативным последствиям, ухудшив отношение к женщинам в положении. Она убеждена, что такие меры неэффективны и подчеркивают слабость общества. Депутат предложила повысить общую культуру населения, утверждая, что уступка места должна стать проявлением заботы и уважения, а не обязанностью, подкрепленной наказанием.

Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина высказала свою точку зрения на введение штрафов за отказ уступить место беременным в общественном транспорте. Об этом сообщила «Москва 24».

Она считает, что подобные меры могут привести к обратному эффекту, усиливая негативное отношение к женщинам в положении. Останина отметила, что наказания за такие нарушения лишь подчеркивают бессилие общества и не способствуют созданию уважительного отношения к будущим матерям.

По словам депутата, в России традиционно существует уважение к женщинам, что проявляется в государственной поддержке и праве на особое место в общественном пространстве. Вместо введения штрафов, она призывает к повышению общей культуры общества, чтобы создать условия, в которых женщины могли бы выполнять свою важную роль. Останина также подчеркнула, что уступка места в транспорте должна восприниматься как символ заботы и уважения к будущим мамам, а не как обязанность, за которую полагается наказание.

«Это комплексная проблема. Штрафами можно вызвать даже агрессивное отношение к беременной», — добавила депутат.