В ДТП в Рязани пострадал 14-летний мотоциклист

ДТП произошло 7 августа, примерно в 14:57, около дома № 7 по улице Белякова. По предварительной информации полиции, 14-летний подросток из Москвы, управляя мотоциклом «Шармакс», столкнулся с автомобилем «БМВ», за рулем которого был 64-летний рязанец. Несовершеннолетний водитель получил травмы. Проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.