В ДТП в Рязани пострадал 14-летний мотоциклист
ДТП произошло 7 августа, примерно в 14:57, около дома № 7 по улице Белякова. По предварительной информации полиции, 14-летний подросток из Москвы, управляя мотоциклом «Шармакс», столкнулся с автомобилем «БМВ», за рулем которого был 64-летний рязанец. Несовершеннолетний водитель получил травмы. Проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
В ДТП в Рязани пострадал 14-летний мотоциклист. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по региону.
ДТП произошло 7 августа, примерно в 14:57, около дома № 7 по улице Белякова. По предварительной информации полиции, 14-летний подросток из Москвы, управляя мотоциклом «Шармакс», столкнулся с автомобилем «БМВ», за рулем которого был 64-летний рязанец.
Несовершеннолетний водитель получил травмы.
Проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.