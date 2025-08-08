Ученые РГАТУ приступили к реализации научных исследований в рамках федерального проекта «Кадры в АПК»
Коллективом ученых факультета ветеринарной медицины и биотехнологии РГАТУ реализуется проект в сфере агропромышленного комплекса «Разработка методики снижения загрязнения ингибирующими веществами нетоварного молока, используемого в кормлении животных». Научно-исследовательская работа выполняется в рамках федерального проекта «Кадры в АПК», сообщила пресс-служба вуза.
Она проходит на базе одного из агропредприятий Рязанской области — ООО «МИР» Александро-Невского муниципального района.
Основные задачи научной работы — выявление наиболее эффективных методов очистки молока от ингибирующих веществ и разработка технологии подготовки к скармливанию нетоварного молока телятам.