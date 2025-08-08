Ученые РГАТУ приступили к реализации научных исследований в рамках федерального проекта «Кадры в АПК»

Коллективом ученых факультета ветеринарной медицины и биотехнологии РГАТУ реализуется проект в сфере агропромышленного комплекса «Разработка методики снижения загрязнения ингибирующими веществами нетоварного молока, используемого в кормлении животных». Научно-исследовательская работа выполняется в рамках федерального проекта «Кадры в АПК»