Трамп отверг необходимость контактов Путина с Зеленским для встречи с ним

Президент США Дональд Трамп отверг необходимость контактов российского лидера Владимира Путина с Владимиром Зеленским для встречи с ним. Об этом 7 августа сообщило РИА Новости.

Как сказал Трамп, контакты Москвы и Киева не станут условием Вашингтона для встречи президентов России и США.

По словам американского лидера, и Путин, и Зеленский хотят встретиться с ним. Трамп также пообещал сделать все возможное для прекращения конфликта.

Напомним, помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что следующая неделя была обозначена как ориентир для встречи президентов РФ и США. Позже Путин заявил, что ОАЭ может быть местом для разговора.

Затем СМИ писали, что Трамп встретится с российским президентом только после его встречи с Зеленским.