Итоги года
В Рязани началась социальная кампания «ПРОДВИЖЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ»
Старт проекту дал круглый стол, который состоялся в Гор...
6 августа 2025 13:17
652
«Зеленый сад» бесплатно проводит реконструкцию домов в Борках
Газ в дом пенсионерки провели два года назад, сегодня в...
1 августа 13:56
1 134
Победители «Подбелки». Кто выигрывал музыкальный фестиваль за последни...
В преддверии ежегодного музыкального фестиваля «Подбелк...
25 июля 11:10
2 989
Участник СВО Сергей Исаев рассказал о работе в «Зеленом саде»
В «Зеленом саде» уже несколько месяцев трудится герой С...
22 июля 15:08
2 560
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Трамп отверг необходимость контактов Путина с Зеленским для встречи с ним
Как сказал Трамп, контакты Москвы и Киева не станут условием Вашингтона для встречи президентов России и США. По словам американского лидера, и Путин, и Зеленский хотят встретиться с ним. Трамп также пообещал сделать все возможное для прекращения конфликта. Напомним, помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что следующая неделя была обозначена как ориентир для встречи президентов РФ и США. Позже Путин заявил, что ОАЭ может быть местом встречи. Затем СМИ писали, что Трамп встретится с российским президентом только после его встречи с Зеленским.

Президент США Дональд Трамп отверг необходимость контактов российского лидера Владимира Путина с Владимиром Зеленским для встречи с ним. Об этом 7 августа сообщило РИА Новости.

Как сказал Трамп, контакты Москвы и Киева не станут условием Вашингтона для встречи президентов России и США.

По словам американского лидера, и Путин, и Зеленский хотят встретиться с ним. Трамп также пообещал сделать все возможное для прекращения конфликта.

Напомним, помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что следующая неделя была обозначена как ориентир для встречи президентов РФ и США. Позже Путин заявил, что ОАЭ может быть местом для разговора.

Затем СМИ писали, что Трамп встретится с российским президентом только после его встречи с Зеленским.