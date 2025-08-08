Telegraph: Зеленский признал, что не сможет вернуть утерянные территории

По данным газеты, Украина приветствовала бы завершение конфликта при условии отсутствия международного признания перешедших под контроль России территорий. Однако, как уточнили в публикации, Зеленский признал, что освобождение населенных пунктов с помощью вооруженных сил уже невозможно и нужен поиск дипломатических путей для достижения соглашения.

