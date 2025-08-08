Сумма штрафов за незаконную торговлю в Рязани превысила 3,8 млн рублей
Всего с начала 2025 года 1376 нарушителей привлечены к административной ответственности за незаконную торговлю. Общая сумма наложенных штрафов составила три миллиона 878 тысяч 900 рублей. Рязанцам напомнили, что покупать продукты в местах несанкционированной торговли может быть опасно для здоровья, так как у продавцов нет санитарных книжек.
Сумма штрафов за незаконную торговлю в Рязани превысила 3,8 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба городской мэрии.
Всего с начала 2025 года 1376 нарушителей привлечены к административной ответственности за незаконную торговлю.
Общая сумма наложенных штрафов составила три миллиона 878 тысяч 900 рублей.
Рязанцам напомнили, что покупать продукты в местах несанкционированной торговли может быть опасно для здоровья, так как у продавцов нет санитарных книжек.