Рязанские полицейские сопроводили депортированных иностранцев в аэропорт
Всего депортировали четырех уроженцев стран ближнего зарубежья. Они были осуждены за грабеж, разбой и незаконный оборот наркотиков. Иностранцы отбыли сроки наказания, после чего их пребывание на территории России признали нежелательным. Под конвоем полицейских мигранты выехали в международный аэропорт «Домодедово» для дальнейшей отправки в страны гражданской принадлежности. Билеты иностранцы покупали за свой счет.

Рязанские полицейские сопроводили депортированных иностранцев в аэропорт. Об этом 8 августа сообщила пресс-служба УМВД по региону.

Всего депортировали четырех уроженцев стран ближнего зарубежья. Они были осуждены за грабеж, разбой и незаконный оборот наркотиков.

Иностранцы отбыли сроки наказания, после чего их пребывание на территории России признали нежелательным.

Под конвоем полицейских мигранты выехали в международный аэропорт «Домодедово» для дальнейшей отправки в страны гражданской принадлежности. Билеты иностранцы покупали за свой счет.