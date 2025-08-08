Рязанские полицейские сопроводили депортированных иностранцев в аэропорт

Всего депортировали четырех уроженцев стран ближнего зарубежья. Они были осуждены за грабеж, разбой и незаконный оборот наркотиков. Иностранцы отбыли сроки наказания, после чего их пребывание на территории России признали нежелательным. Под конвоем полицейских мигранты выехали в международный аэропорт «Домодедово» для дальнейшей отправки в страны гражданской принадлежности. Билеты иностранцы покупали за свой счет.