Рязанские полицейские поймали несовершеннолетних водителей

Сотрудники ГАИ провели в Рыбновском и Рязанском районах рейды, во время которых остановили трех несовершеннолетних за рулем мототехники. «Прав» у них не было. Автоинспекторы отстранили нарушителей от управления транспортным средством. Составлены протоколы. Родителей подростков привлекли к административной ответственности.

Рязанские полицейские поймали несовершеннолетних водителей. Об этом 8 августа сообщила пресс-служба УМВД по региону.

Сотрудники ГАИ провели в Рыбновском и Рязанском районах рейды, во время которых остановили трех несовершеннолетних за рулем мототехники. «Прав» у них не было.

Автоинспекторы отстранили нарушителей от управления транспортным средством. Составлены протоколы по статьям 12.7 КоАП РФ и 12.37 КоАП РФ.

Родителей подростков привлекли к административной ответственности.