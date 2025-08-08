Рязанская область заняла третье место по объемам строительства в ЦФО

Рязанская область продолжает демонстрировать впечатляющие результаты в сфере строительства, занимая третье место в Центральном федеральном округе и одиннадцатое место по стране.

По данным Рязаньстата, общий объём строительных работ за 2024 год составил 93,7 миллиарда рублей, что на 17,1% превышает показатели прошлого года и значительно выше среднего уровня по России.

В регионе за прошедший год были введены в эксплуатацию новые социальные объекты, включая детские сады на 280 мест, среднюю общеобразовательную школу на 132 места, дома культуры на 350 мест, а также шесть гостиниц, дом отдыха, кафе и парикмахерскую. Кроме того, в 2024 году в Рязанской области было построено 71 многоквартирный дом. Значительная часть жилого строительства была осуществлена за счёт средств населения: было возведено 2,3 тысячи индивидуальных жилых домов общей площадью 332 тысячи квадратных метров, что составило 55% от общего объёма введённого жилья в регионе.