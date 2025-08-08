Рязань
Итоги года New
Публикации
В Рязани началась социальная кампания «ПРОДВИЖЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ»
Старт проекту дал круглый стол, который состоялся в Гор...
6 августа 13:17
699
«Зеленый сад» бесплатно проводит реконструкцию домов в Борках
Газ в дом пенсионерки провели два года назад, сегодня в...
1 августа 13:56
1 165
Победители «Подбелки». Кто выигрывал музыкальный фестиваль за последни...
В преддверии ежегодного музыкального фестиваля «Подбелк...
25 июля 11:10
3 032
Участник СВО Сергей Исаев рассказал о работе в «Зеленом саде»
В «Зеленом саде» уже несколько месяцев трудится герой С...
22 июля 15:08
2 589
Рязанская область заняла третье место по объемам строительства в ЦФО
Рязанская область заняла третье место среди регионов ЦФО и одиннадцатое — по России в строительстве. За 2024 год объем выполненных работ достиг 93,7 млрд руб., увеличившись на 17,1%. Были построены детсады на 280 мест, школа на 132 ученика, культурные учреждения, гостиницы, кафе и прочие объекты инфраструктуры. Жилой фонд пополнился 71 многоквартирником и 2,3 тыс. частных домов общей площадью 332 тыс. кв. м, составившими 55% нового жилья региона.

Рязанская область продолжает демонстрировать впечатляющие результаты в сфере строительства, занимая третье место в Центральном федеральном округе и одиннадцатое место по стране.

По данным Рязаньстата, общий объём строительных работ за 2024 год составил 93,7 миллиарда рублей, что на 17,1% превышает показатели прошлого года и значительно выше среднего уровня по России.

В регионе за прошедший год были введены в эксплуатацию новые социальные объекты, включая детские сады на 280 мест, среднюю общеобразовательную школу на 132 места, дома культуры на 350 мест, а также шесть гостиниц, дом отдыха, кафе и парикмахерскую. Кроме того, в 2024 году в Рязанской области было построено 71 многоквартирный дом. Значительная часть жилого строительства была осуществлена за счёт средств населения: было возведено 2,3 тысячи индивидуальных жилых домов общей площадью 332 тысячи квадратных метров, что составило 55% от общего объёма введённого жилья в регионе.