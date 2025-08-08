Рязанцы накопили на вкладах более 339,8 миллиарда рублей

Три четверти средств пришлось на срочные вклады: жители размещали в банках накопления на определенный срок. На счетах рязанцы держали 85 миллиардов рублей. Основной приток средств происходил на рублевые счета, в национальной валюте было открыто более 98% всех вкладов. Депозиты в иностранной валюте за год снизились на 0,7 млрд рублей. По данным регулятора, вырос и корпоративный портфель. На 1 июля 2025 года юрлица разместили на депозитах 57,2 млрд рублей. Это более чем на четверть превышает аналогичный показатель прошлого года.

Сумма, которую рязанцы хранят в банках, за год выросла на 22,1%. На начало июля 2025 года она составила 339,8 миллиарда рублей. Об этом 8 августа сообщила пресс-служба регионального отделения Банка России.

Отмечается, что в эту сумму не входят средства на счетах эскроу, которые используют для покупки жилья в новостройках.

