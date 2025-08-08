Рязань
Рязанцы накопили на вкладах более 339,8 миллиарда рублей
