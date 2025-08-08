Рязань заняла четвертое место в ЦФО по обеспеченности офтальмологами

Рязанская область располагает 6 тысяч медработников, включая 160 офтальмологов, из которых 75 имеют высокую квалификацию. Уровень обеспеченности специалистами в сфере офтальмологии составляет 1,5 врача на 10 тысяч населения, четвертый показатель в ЦФО. Средний показатель по России — 1,3 офтальмолога на 10 тысяч человек.

В Рязанской области продолжают активно работать 6 тысяч врачей различных специальностей, среди которых 160 офтальмологов. Из них 75 специалистов обладают высшей или первой квалификационной категорией, что свидетельствует о высоком уровне профессионализма в этой области. Об этом сообщает Рязаньстат.

В государственных медицинских учреждениях региона трудится 117 врачей, занимающихся диагностикой, лечением и профилактикой заболеваний глаз и зрительной системы. Это позволяет обеспечить население качественной медицинской помощью.

Уровень обеспеченности офтальмологами в Рязанской области составляет 1,5 на 10 тысяч населения, что является четвертым показателем в Центральном федеральном округе после Москвы, Ярославской и Калужской областей. Для сравнения, среднее значение по стране составляет 1,3 офтальмолога на 10 тысяч человек.

