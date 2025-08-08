Россиянам назвали проблемы с машиной, из-за которых ее не поставят на учет в ГАИ

Инспекторы ГИБДД будут отказывать в регистрации автомобилей, если обнаружат признаки вторичной окраски маркируемой панели кузова, а также проблемы с номером и дублирующей табличкой. Об этом сообщила «Газета. ру» со ссылкой на Максима Шелкова, руководителя экспертного центра «Автокриминалист».
По словам Шелкова, наличие вторичной окраски VIN-номера, царапин вокруг него, потеков краски и следов обработки наждачной бумагой указывает на возможные незаконные изменения маркировки. В таких случаях инспектор практически всегда направляет автомобиль на экспертизу для более тщательной проверки. Также под сомнение могут попасть автомобили, у которых номер на кузове или раме покрыт коррозией и не поддается считыванию.
Кроме того, инспекторов ГИБДД настораживают автомобили с поврежденными или оторванными полимерными табличками с дублирующей маркировкой, которые заводятся на кузов автомобиля. Шелков отметил, что повреждение таблички может быть как случайным (например, из-за сильного давления воды на автомойке), так и намеренным. В любом случае, при перерегистрации такие автомобили также могут быть отправлены на экспертизу.
