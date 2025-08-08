Россиянам назвали проблемы с машиной, из-за которых ее не поставят на учет в ГАИ

Инспекторы ГИБДД откажут в регистрации автомобилей с признаками вторичной окраски маркированных панелей кузова, проблемами с VIN-номером и повреждёнными дублирующими табличками. Поводом для экспертизы станут царапины, потёки краски, следы шлифовки номера, повреждения или отсутствие дублирующих табличек.