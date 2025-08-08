Россельхознадзор выявил проблемы на рязанском складе зерна

Россельхознадзор по области совместно с прокуратурой провел проверку компании ООО «Хлебопродукт». Об этом сообщили на сайте ведомства. Целью проверки было убедиться, что предприятие соблюдает законы о качестве и безопасности зерна. Во время осмотра складов обнаружили серьезные нарушения. В частности, в окнах были дыры, стены и крыша плохо прилегали друг к другу, что могло привести к попаданию дождя и мусора в хранилище. Также не оказалось документов о замерах температуры зерна за последние несколько месяцев. Из-за этих нарушений против компании возбудили дело об административном правонарушении. Директора ООО «Хлебопродукт» оштрафовали на 10 тысяч рублей.

