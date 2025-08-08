Павел Малков сообщил об отсутствии пострадавших и разрушений после атаки БПЛА

В результате работы средств ПВО и РЭБ над Рязанской областью по предварительным данным, пострадавших и разрушений не зафиксировано. Об этом сообщил губернатор Павел Малков в своем телеграм-канале. Ранее также поступила информация от Минобороны о сбитом беспилотнике.

