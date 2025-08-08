Павел Малков рассказал о подготовке школ в Рязанской области к 1 сентября

В 2025 году в Рязанской области обновляют девять школ по нацпроекту «Молодежь и дети». В порядок приводят помещения, фасады, коммуникации, закупаем современное оборудование, мебель, учебники. В Александро-Невской, Рыбновской школе № 1 и Октябрьской школе в Скопине капремонт уже закончился. На остальных шести объектах работы близки к завершению.

По проекту «Школа мечты» в регионе обновили учебные пространства в школах № 58 и № 9/31 Рязани, школе № 4 Касимова, Рыбновской школе № 1 и Спасской гимназии. Оформление и цветовые решения разработали студенты рязанских колледжей вместе с педагогами, родителями и учениками. Как отметил Павел Малков, у каждой школы еть свой неповторимый стиль с акцентом на специфику школы и историю муниципалитета.

Отмечается, что обеспеченность учебниками в целом составляет 100%. С 1 сентября 2025 года с пятых-седьмых классов учителя истории будут работать по единым государственным учебникам. 74000 экземпляров закупили и поставили в школы.

«По всем учреждениям работа ведется в плановом режиме, отставания и рисков нет. Она будет завершена в срок, и 1 сентября все учебные заведения откроют двери для учеников», — сказал Павел Малков.

Он поручил профильному министерству держать вопрос на контроле.