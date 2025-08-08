Рязань
В Рязани началась социальная кампания «ПРОДВИЖЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ»
Старт проекту дал круглый стол, который состоялся в Гор...
6 августа 13:17
679
«Зеленый сад» бесплатно проводит реконструкцию домов в Борках
Газ в дом пенсионерки провели два года назад, сегодня в...
1 августа 13:56
1 150
Победители «Подбелки». Кто выигрывал музыкальный фестиваль за последни...
В преддверии ежегодного музыкального фестиваля «Подбелк...
25 июля 11:10
3 015
Участник СВО Сергей Исаев рассказал о работе в «Зеленом саде»
В «Зеленом саде» уже несколько месяцев трудится герой С...
22 июля 15:08
2 577
Павел Малков рассказал о подготовке школ в Рязанской области к 1 сентября
По проекту «Школа мечты» в регионе обновили учебные пространства в школах № 58 и № 9/31 Рязани, школе № 4 Касимова, Рыбновской школе № 1 и Спасской гимназии. Оформление и цветовые решения разработали студенты рязанских колледжей вместе с педагогами, родителями и учениками. Как отметил Павел Малков, у каждой школы еть свой неповторимый стиль с акцентом на специфику школы и историю муниципалитета.

Отмечается, что обеспеченность учебниками в целом составляет 100%. С 1 сентября 2025 года с пятых-седьмых классов учителя истории будут работать по единым государственным учебникам. 74000 экземпляров закупили и поставили в школы.

«По всем учреждениям работа ведется в плановом режиме, отставания и рисков нет. Она будет завершена в срок, и 1 сентября все учебные заведения откроют двери для учеников», — сказал Павел Малков.

Он поручил профильному министерству держать вопрос на контроле.