Павел Малков: наша общая задача, чтобы выборы в регионе прошли легитимно и прозрачно

Павел Малков отметил, что в регионе проходит ряд избирательных кампаний: депутатов областной Думы и представительных органов местного самоуправления в 17 муниципальных образованиях. Как отметил губернатор, многие жители региона захотели стать общественными наблюдателями на выборах. Среди них есть представители учреждений образования, предприятий, студенты, а также ветераны СВО, участники региональной программы «ГЕРОИ62» и члены их семей. По словам Павла Малкова, активное участие в работе должны принимать и политические партии.

«Наша общая задача, чтобы выборы прошли легитимно, прозрачно, полностью в рамках правового поля. С этой целью сейчас возобновил работу Общественный штаб по наблюдению за выборами. Он уже не раз доказывал свою эффективность», — сказал глава региона.

В этом году состав Штаба обновили. В него вошли участники СВО, представители НКО, лидеры общественного мнения, эксперты в области политики, административного управления, сферы образования.

По словам губернатора, активное участие в работе должны принимать и политические партии.

На заседании подписали соглашения о сотрудничестве между Общественной палатой региона и политическими партиями. В частности, о взаимодействии по вопросам направления наблюдателей от партий на избирательные участки, проведении консультаций и др.

Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии РФ Николай Булаев оценил организацию работы в Рязанской области.

«У нас есть стандарт избирательной кампании, многие его компоненты в Рязанской области присутствуют. Стандарты, которые мы применяем, помогают и наблюдателям, и кандидатам работать и видеть, что их результат объективный и достоверный», — сказал он.

Как отметила председатель Общественной палаты Рязанской области Наталья Гришина, работа Штаба обеспечит общественное наблюдение за выборами, подготовит корпус наблюдателей — порядка трех тысяч человек. В настоящее время проводятся обучающие семинары в муниципальных образованиях региона.

Председатель областной избирательной комиссии Андрей Сидоренко напомнил, что голосование пройдет 12,13,14 сентября.