Около 7 тысяч рязанцев получили штрафы за парковку на газонах
С начала года 6817 нарушителей оштрафовали за размещение транспортных средств на газонах, цветниках и иных территориях, занятых зелеными насаждениями, детских и спортивных площадках. Общая сумма штрафов составила 6817000 рублей.
Около 7 тысяч рязанцев получили штрафы за парковку на газонах. Об этом сообщает мэрия.
