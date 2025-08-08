Около 7 тысяч рязанцев получили штрафы за парковку на газонах

С начала года 6817 нарушителей оштрафовали за размещение транспортных средств на газонах, цветниках и иных территориях, занятых зелеными насаждениями, детских и спортивных площадках. Общая сумма штрафов составила 6817000 рублей.