Над Рязанской областью сбили БПЛА

Всего на регионами РФ с 12:00 до 15:00 уничтожили 34 украинских беспилотника. 12- над Брянской областью, 10 — над Калужской, 8 — над Краснодарским краем, 2 — над акваторией Азовского моря, 1 — над Рязанской областью и 1 — над Адыгеей. Ранее в Рязанской области объявили угрозу атаки БПЛА.