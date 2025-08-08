Над Рязанской областью развернулся пассажирский самолет

Инцидент произошел вечером 7 августа. В 20:08 пассажирский Superjet вылетел из Москвы в Пензу. Спустя полчаса полета он развернулся над Рязанской областью из-за технической неполадки. Самолет приземлился в Шереметьево. Его пассажиры вылетели в Пензу резервным бортом.