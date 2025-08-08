На улице Новоселов в Рязани ограничат движение транспорта

С 09:00 9 августа до 10:00 16 августа движение транспорта ограничат по улице Новоселов в районе дома № 42. Две полосы закроют на участке в сторону улицы Шереметьевской от пересечения с улицей Зубковой до пересечения с улицей Васильевской. Ограничения связаны с аварийным ремонтом канализационного коллектора. На месте работ установят предписывающие и предупреждающие знаки. Ранее жители Дашково-Песочни сообщали, что район заливает канализацией.