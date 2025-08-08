На территории Рязанской области объявляли беспилотную опасность

Оповещение об угрозе атаки БПЛА поступило в 3:30 8 августа. Рязанцев призывали не подходить к окнам и оставаться в безопасном месте до сигнала «отбой». В 7:06 беспилотную опасность отменили.