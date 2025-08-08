Рязань
В Рязани началась социальная кампания «ПРОДВИЖЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ»
Старт проекту дал круглый стол, который состоялся в Гор...
6 августа 13:17
679
«Зеленый сад» бесплатно проводит реконструкцию домов в Борках
Газ в дом пенсионерки провели два года назад, сегодня в...
1 августа 13:56
1 150
Победители «Подбелки». Кто выигрывал музыкальный фестиваль за последни...
В преддверии ежегодного музыкального фестиваля «Подбелк...
25 июля 11:10
3 015
Участник СВО Сергей Исаев рассказал о работе в «Зеленом саде»
В «Зеленом саде» уже несколько месяцев трудится герой С...
22 июля 15:08
2 576
На шести улицах Рязани приостановили работу платных парковок
На шести улицах Рязани приостановили работу платных парковок. Об этом сообщает мэрия.

Работа платных парковок приостанавливается улицах Павлова, Пожалостина, Сенная, Радищева, Свободы, Бульварный переулок.

Отмечается, что такое решение принято в связи с ремонтом на магистральных тепловых сетях.