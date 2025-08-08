На шести улицах Рязани приостановили работу платных парковок
Работа платных парковок приостанавливается улицах Павлова, Пожалостина, Сенная, Радищева, Свободы, Бульварный переулок. Отмечается, что такое решение принято в связи с ремонтом на магистральных тепловых сетях.
На шести улицах Рязани приостановили работу платных парковок. Об этом сообщает мэрия.
