На шести улицах Рязани приостановили работу платных парковок

Работа платных парковок приостанавливается улицах Павлова, Пожалостина, Сенная, Радищева, Свободы, Бульварный переулок. Отмечается, что такое решение принято в связи с ремонтом на магистральных тепловых сетях.