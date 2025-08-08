На одной из улиц в Рязани запретят стоянку и остановку машин

Установить дорожные знаки, запрещающие остановку и стоянку автомобилей, планируют на 2-м Мервинском проезде от улицы Мервинская до улицы Вишневая. Работы по монтажу выполнят до конца 2025 года.

На одной из улиц в Рязани запретят стоянку и остановку машин. Об этом 8 августа сообщила пресс-служба горадминистрации.

Установить дорожные знаки, запрещающие остановку и стоянку автомобилей, планируют на 2-м Мервинском проезде от улицы Мервинская до улицы Вишневая.

Работы по монтажу выполнят до конца 2025 года.