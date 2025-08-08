Маткапитал на первого ребенка предложили увеличить до миллиона рублей

Предложение рассмотрят депутаты Госдумы. Отмечается, что за рождение второго и третьего ребенка предлагают давать по 1,3 миллиона. Сейчас россияне получают за первенца 690 тысяч, а за второго — 912. Но если семье давали выплату на первого ребенка, то за второго ей положено лишь 222 тысячи.