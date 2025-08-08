Маткапитал на первого ребенка предложили увеличить до миллиона рублей
Предложение рассмотрят депутаты Госдумы. Отмечается, что за рождение второго и третьего ребенка предлагают давать по 1,3 миллиона. Сейчас россияне получают за первенца 690 тысяч, а за второго — 912. Но если семье давали выплату на первого ребенка, то за второго ей положено лишь 222 тысячи.
Маткапитал на первого ребенка предложили увеличить до миллиона рублей. Об этом сообщает «Лента. ру».
Предложение рассмотрят депутаты Госдумы. Отмечается, что за рождение второго и третьего ребенка предлагают давать по 1,3 миллиона.
Сейчас россияне получают за первенца 690 тысяч, а за второго — 912. Но если семье давали выплату на первого ребенка, то за второго ей положено лишь 222 тысячи.