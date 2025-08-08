Лукашенко заявил о готовности России к воздушному перемирию с Украиной

Как сказал Лукашенко, Россия не против воздушного перемирия, но Украина должна прекратить такие удары. Он отметил, что такая договоренность сторон была бы хорошим первым шагом для урегулирования конфликта.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности России к воздушному перемирию с Украиной. Об этом он сказал в интервью американскому изданию TIME, текст которого приводит белорусское агентство БелТА .

