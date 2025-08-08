Рязань
Итоги года New
Публикации
В Рязани началась социальная кампания «ПРОДВИЖЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ»
Старт проекту дал круглый стол, который состоялся в Гор...
6 августа 13:17
679
«Зеленый сад» бесплатно проводит реконструкцию домов в Борках
Газ в дом пенсионерки провели два года назад, сегодня в...
1 августа 13:56
1 150
Победители «Подбелки». Кто выигрывал музыкальный фестиваль за последни...
В преддверии ежегодного музыкального фестиваля «Подбелк...
25 июля 11:10
3 015
Участник СВО Сергей Исаев рассказал о работе в «Зеленом саде»
В «Зеленом саде» уже несколько месяцев трудится герой С...
22 июля 15:08
2 576
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Лукашенко заявил о готовности России к воздушному перемирию с Украиной
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности России к воздушному перемирию с Украиной. Об этом он сказал в интервью американскому изданию TIME, текст которого приводит белорусское агентство БелТА.

Как сказал Лукашенко, Россия не против воздушного перемирия, но Украина должна прекратить такие удары. Он отметил, что такая договоренность сторон была бы хорошим первым шагом для урегулирования конфликта.