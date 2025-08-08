Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 9-10 августа

«Небо России», «Битва на Воже», фестиваль советской классики и другие мероприятия в нашей афише.

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

На биатлонном комплексе «Алмаз» пройдет чемпионат и первенство Рязанской области по триатлону.

В Спасском районе рязанцев и гостей города приглашают на фестиваль воздухоплавания «Небо России» 2025.

В Рыбновском районе у реки Вожа состоится ХХII военно-исторический фестиваль «Битва на Воже».

На Рязанской ВДНХ пройдет фестиваль советской классики.

