Эксперт сообщил о возможности взыскать компенсацию за нехватку мест на парковке

Россияне вправе через суд взыскивать компенсацию с застройщика за недостаток парковочных мест. Эксперт Дмитрий Бондарь рекомендует сверяться с проектной документацией, проводить экспертизу и обращаться в Госстройнадзор или прокуратуру. При отсутствии результата возможен коллективный иск. Нарушение норм влечет административную ответственность застройщика. По федеральному стандарту полагается минимум 0,5 машино-места на квартиру, в Москве нормы жестче.

Россияне имеют право через суд требовать компенсацию от застройщиков за отсутствие достаточного количества парковочных мест. Об этом сообщает издание «Абзац» со ссылкой на эксперта по ЖКХ Дмитрия Бондаря.

Он пояснил, что если застройщик не выполнил свои обязательства, жильцы могут обратиться в суд с иском о возведении недостающих мест на стоянке и денежной компенсации.

По словам Бондаря, важно проверить, соответствует ли фактическое состояние дел проектной документации. В случае несоответствия жители могут заказать экспертизу и обратиться в надзорные органы, такие как Госстройнадзор или прокуратура. Если эти меры не приведут к результату, возможно подать коллективный иск в суд.

Эксперт отметил, что в случае явных нарушений суды, как правило, встают на сторону жильцов. Также застройщик может быть привлечен к административной ответственности за нехватку парковочных мест. Согласно федеральным стандартам, застройщик обязан обеспечить минимум 0,5 парковочного места на квартиру, а в Москве требования еще строже.