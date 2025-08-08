ДОМ. РФ проведет аукцион по продаже недвижимости под коммерцию в Рязани

ДОМ. РФ объявил о проведении 19 сентября торгов по реализации имущественного комплекса в Железнодорожном районе Рязани. В составе лота: участок 0,14 га и два здания общей площадью 537,4 кв. м. Недвижимость может быть использована с коммерческими целями.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 15 сентября. Начальная цена лота составляет 25,96 млн рублей.

Комплекс расположен вблизи от центральной части города, по адресу: ул. Стройкова, д. 37, д. 37А. Здания (офисный корпус и торговый павильон) находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии. Перед ними обустроена асфальтированная парковка с собственным въездом со стороны ул. Стройкова. В окружении — многоэтажная жилая застройка, частные дома и социальные объекты.

Ближайшая остановка общественного транспорта «Улица 5-я линия» расположена в 480 м. Завод плавленых сыров и Рязанский государственный радиотехнический университет находятся на удалении менее 800 м. Вход в Центральный парк культуры и отдыха — в 1,3 км. Расстояние до центра Рязани — около 3 км, до железнодорожного вокзала — 2,3 км.

ДОМ. РФ активно участвует в развитии неиспользуемого федерального имущества в Рязанской области. Весной в рамках президентской программы восстановления памятников истории и архитектуры в Касимове на конкурсе за 0,63 млн рублей был реализован объект культурного наследия (ОКН) федерального значения — «Дом Барковых» 1828 года постройки. В феврале на конкурсе за 5,8 млн рублей реализовали другой ОКН — усадьбу Желтухиных в с. Старое Зимино, в 49 км от Рязани. В 2024 году победитель торгов предложил 36,31 млн рублей за право реализации проекта КРТ на участках общей площадью 138,61 га с градпотенциалом не менее 180 тыс. кв. м жилья вблизи пос. Варские (11 км от областного центра).

