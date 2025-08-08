Рязань
Итоги года New
Публикации
В Рязани началась социальная кампания «ПРОДВИЖЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ»
Старт проекту дал круглый стол, который состоялся в Гор...
6 августа 13:17
679
«Зеленый сад» бесплатно проводит реконструкцию домов в Борках
Газ в дом пенсионерки провели два года назад, сегодня в...
1 августа 13:56
1 150
Победители «Подбелки». Кто выигрывал музыкальный фестиваль за последни...
В преддверии ежегодного музыкального фестиваля «Подбелк...
25 июля 11:10
3 015
Участник СВО Сергей Исаев рассказал о работе в «Зеленом саде»
В «Зеленом саде» уже несколько месяцев трудится герой С...
22 июля 15:08
2 576
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Аналитики сообщили о росте спроса на переводы через СПБ

По итогам второго квартала 2025 года количество и объем входящих переводов в банк увеличилось более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба ВТБ.

Во втором квартале 2025 года через СБП россияне перевели рекордные 4,6 млрд операций на сумму 24,8 трлн рублей, что на 62% больше, чем год назад.

Отмечается, что для людей переводы через СБП стали одним из ключевых инструментов транзакций между частными лицами и компаниями за счет удобства, скорости и минимальных комиссий.

«Система быстрых платежей стала неотъемлемой частью жизни россиян как в части переводов, так и платежей. 80% клиентов переводят по номеру телефона через СБП. При этом платежи через СБП также набирают популярность — во втором квартале наши клиенты оплатили товары и услуги на сумму вдвое больше, чем год назад. Сервис стал по-настоящему массовым и удобным решением для повседневных финансовых операций», — отметил старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.