37-летний рязанец украл телевизор у сожительницы

В апреле 2025 года 37-летний житель Московского района, будучи пьяным, украл телевизор у своей сожительницы. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Рязанской области. Причиной такого поступка стали финансовые проблемы мужчины. Суд назначил ему наказание в виде 1 года принудительных работ.

