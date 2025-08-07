Во всех рязанских школах и детсадах установили камеры видеонаблюдения

Отмечается, что камеры уже установлены в 66 школах и 99 садах города, что составляет 100% от общего количества. Помимо этого, во всех образовательных учреждениях установили системы оповещения и тревожной сигнализации, пожаротушения. В мэрии отметили, что в 2025 году работа по усилению мер антитеррористической безопасности в образовательных учреждениях продолжится. Мероприятия запланированы в 33 детских садах и 20 школах.

Во всех рязанских школах и детсадах установили камеры видеонаблюдения. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Отмечается, что камеры уже установлены в 66 школах и 99 садах города, что составляет 100% от общего количества. Помимо этого, во всех образовательных учреждениях установили системы оповещения и тревожной сигнализации, пожаротушения.

В мэрии отметили, что в 2025 году работа по усилению мер антитеррористической безопасности в образовательных учреждениях продолжится. Мероприятия запланированы в 33 детских садах и 20 школах.