В Скопине на территории городского рынка установили макет Вознесенского храма

Старинный храм разрушили в 1951 году, 11 лет назад его начали понемногу восстанавливать. Отмечается, что в вечернее время макет будет подсвечиваться, трижды в день прозвучит колокольный звон.