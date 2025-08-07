В Рязанской области пьяный мужчина угрожал пенсионерке убийством

По данным полиции, вечером 36-летний житель поселка Пронск пришел в гости к знакомой — местной 57-летней пенсионерке. Знакомые выпивали до вечера, и когда женщина попросила гостя уйти, он взялся за нож и начал угрожать пенсионерке убийством. Женщина убежала из дома к соседке и вызвала полицию. Возбуждено уголовное дело.