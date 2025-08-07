В Рязани подрядчик затянул начало капремонта в шести многоквартирных домах

Подрядчик должен был провести капремонт конструктивных элементов в шести многоквартирных домах по улицам Загородной, Зубковой, Трудовой и Качевской в Рязани. Однако работы до сих пор не начали. Их должны завершить к 1 ноября 2025 года. Подрядной организации внесли представление с требованием устранить выявленные нарушения. Ситуация находится на контроле прокуратуры Октябрьского района Рязани.