В Рязани началась социальная кампания «ПРОДВИЖЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ»
Старт проекту дал круглый стол, который состоялся в Гор...
6 августа 13:17
870
«Зеленый сад» бесплатно проводит реконструкцию домов в Борках
Газ в дом пенсионерки провели два года назад, сегодня в...
1 августа 13:56
1 313
Победители «Подбелки». Кто выигрывал музыкальный фестиваль за последни...
В преддверии ежегодного музыкального фестиваля «Подбелк...
25 июля 11:10
3 315
Участник СВО Сергей Исаев рассказал о работе в «Зеленом саде»
В «Зеленом саде» уже несколько месяцев трудится герой С...
22 июля 15:08
2 728
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
В Рязани подрядчик затянул начало капремонта в шести многоквартирных домах. Об этом сообщила 7 августа пресс-служба облпрокуратуры.

Подрядчик должен был провести капремонт конструктивных элементов в шести многоквартирных домах по улицам Загородной, Зубковой, Трудовой и Качевской в Рязани. Однако работы до сих пор не начали. Их должны завершить к 1 ноября 2025 года.

Подрядной организации внесли представление с требованием устранить выявленные нарушения.

Ситуация находится на контроле прокуратуры Октябрьского района Рязани.