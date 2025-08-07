В нижегородском СК представили версию гибели рязанского спортсмена Пуляева

В нижегородском СК представили версию гибели рязанского спортсмена Пуляева. Об этом сообщает СК по Нижнему Новгороду.

По версии следствия, Андрей Пуляев ушел под воду за несколько метров до финиша и утонул.

На его теле не нашли повреждений криминального характера. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Напомним, спортсмен из Рязани Андрей Пуляев погиб во время заплыва по Волге 4 августа. В рязанском минспорта рассказали, что Пуляев был чемпионом России по плаванию в ледяной воде.

Фото с личной страницы Андрея Пуляева в соцсетях