В населенных пунктах с дефицитом инфраструктуры запретят строительство многоэтажек

Соответствующий проект внесли в Госдуму 7 августа. Многоквартирные дома хотят запретить строить в населенных пунктах с 50-процентным дефицитом инфраструктуры. Отмечается, что инициатива направлена на стимулирование качественного обеспечения российских регионов указанной инфраструктурой.