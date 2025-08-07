С начала года в Рязанской области поймали 26 находившихся в розыске россиян

Также с начала года росгвардейцы выявили 48 подозреваемых в совершении преступлений, пресекли порядка 50 правонарушения в отношении охраняемого имущества физических и юридических лиц, задержали 29 нарушителей общественного порядка на охраняемых объектах и в местах проживания и хранения имущества граждан.

С начала года в Рязанской области поймали 26 находившихся в розыске россиян. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии.

