Рязанцы сообщили об аварийном дереве около детской площадки

Кадры сделали на улице Новоселов, дом № 5 корпус 1. По словам рязанцев, аварийное дерево не спиливают третью неделю. «Просим принять меры! Оно в любой момент может упасть на детскую площадку, где гуляют дети!» — написали рязанцы.